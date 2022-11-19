Силва рассказал о состоянии Роналду перед ЧМ-2022

Хавбек национальной сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о настрое соотечественника Криштиану Роналду на ЧМ-2022 в свете последних событий.

«Я вижу, что Криштиану очень мотивирован. Не заметил никаких проблем. Это отдельная тема, которая уже обсуждалась», - передает слова хавбека издание Globo.

Сборная Португалии сыграет в группе Н, где ее соперниками будут национальные команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В первом матче на турнире подопечные Фернанду Сантуша встретятся с африканской сборной.

Напомним, что мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.