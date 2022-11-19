Бернарду Силва: «Готов играть на любой позиции на ЧМ-2022»

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что готов играть на чемпионате мира – 2022 на любой позиции.

«В нынешнем сезоне мне довелось играть на многих позициях. Конечно, мне комфортнее всего в центре поля, но я готов действовать на другой позиции, если так решит главный тренер.

Наша команда обладает большими амбициями. Мы полностью уверены в своих силах. Португалия готова побеждать», - передает слова Бернарду Manchester Evening News.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Португалия сыграет в одной группе с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.