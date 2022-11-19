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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сантуш назвал цель Роналду на ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 19:56 Комментировать

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира – 2022.

«Криштиану настроен показать свои лучшие игровые качества и сделать Португалию чемпионом мира. Роналду всегда голоден до побед. Поэтому он так долго находится на вершине футбола. Мне без разницы, в какой форме Криштиану находился месяц назад. С того момента он сыграл за «МЮ» четыре поединка», - передает слова специалиста таблоид The Mirror.

За путевку в плей-офф мундиаля сборная Португалии поборется на групповом этапе с командами Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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