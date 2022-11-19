Роналду вернулся в общую группу сборной Португалии перед стартом ЧМ-2022

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду, не принимавший участия в контрольной встрече против Нигерии из-за недомогания, возобновил тренировки в общей группе национальной команды, рапортует Globo.

В эти дни подопечные Фернанду Сантуша готовятся к старту на чемпионате мира – 2022. Португальцы сыграют в одной группе с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В первом матче Роналду и компания встретятся с представителями Африки.

КриРо выступает за сборную страны с 2003 года. На его счету 117 забитых мячей и 43 голевые передачи в 191 поединке. Он является лучшим бомбардиром на международном уровне.