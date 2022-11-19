Игрок сборной Англии высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022

Защитник национальной сборной Англии Эрик Дайер высказался относительно запрета на продажу пива на стадионах чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Мне бы хотелось, чтобы болельщики получали удовольствие от футбола как с алкоголем, так и без него. Мы будем играть так, чтобы приносить радость зрителям. С таким настроем я выхожу на каждую встречу», - передает слова футболиста Market Watch.

Ранее стало известно, что ФИФА приняла решение о запрете пива на стадионах во время мундиаля.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира сборная Катара сыграет против Эквадор.