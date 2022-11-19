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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дзола назвал фаворитов чемпионата мира

19 Ноября 2022 • 17:53 Комментировать

Близится начало чемпионата мира в Катаре, и все больше и больше персоналий из мира футбола делятся своими прогнозами на Мундиаль. Джанфранко Дзола уже признался, что будет болеть за сборную Англии, но он также назвал команды, которые, по его мнению, могут претендовать на высшие награды турнира.

- Меня впечатлила Аргентина, Месси - это суперзвезда. Но и люди вокруг него тоже принадлежат к когорте лучших. И Скалони хороший тренер. Аргентна - очень солидная команда. Потом я бы поставил Бразилию, действующего чемпионат Францию, а также Бельгию. Это команды, которые я вижу в полуфинале. Не будем забывать про Англию и Германию также, - цитирует Дзолу Il Gazzettino. 

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Джанфранко Дзола
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