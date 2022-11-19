Глеб — о ЧМ-2022: Думаю, будет много открытий и сюрпризов

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался в преддверии чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Очень трудно кого-то считать фаворитом на этом чемпионате мира. Никто не знает, в какой форме подойдет та или иная сборная. Но этот чемпионат будет очень интересным — это факт», — заявил Глеб «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что все игроки будут на пике своей формы, ведь сейчас самый разгар сезона, наверное, будет много открытий и сюрпризов.

Чемпионат мира стартует матчем между сборными Катара и Эквадора, встреча состоится завтра, 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.