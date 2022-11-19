Червиченко — о теоретических шансах России на ЧМ-2022: «Это был бы провал»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что сборная России неудачно бы выступила на чемпионате мира 2022 года

«Очень обидно, что наших ребят нет, но честно скажу, смотря на матч с таджиками, мы просто не готовы. Боюсь, что это был бы провал», — приводит слова Червиченко Sport24.

При этом функционер отметил, что у него есть надежда на молодое поколение игроков и наставника команды Валерия Карпина, возможно, через несколько лет наша сборная станет очень сильной.

Напомним, сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Следующим соперником нашей национальной команды станет Узбекистан, матч состоится 20 ноября в 15:00 по мск.