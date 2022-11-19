Луис Энрике рассказал о том, как Тассотти сломал ему нос на ЧМ-1994

В 1994 году сборные Испании и Италии сошлись между собой в четвертьфинале американского чемпионата мира, и в той игре защитник итальянской команды Мауро Тассотти, нарочно или нет, сломал нос Луису Энрике, нынешнему тренеру испанской сборной. В одном из своих многочисленных стримов Луис Энрике вспомнил об этом инциденте.

- У меня была возможность пообшаться с Мауро после этого. Он был очень мил, сразу после произошедшего разыскав меня и поинтересовавшись, как я себя чувствую. Случалось и у меня задеть кого-то в пылу борьбы. Это часть борьбы, а тот эпизод - часть моей карьеры. Тогда у меня болел не нос, а то, что нас несправедливо выбили с чемпионата мира, ведь мы играли сильнее итальянцев в том матче. Передаю привет Мауро, - цитирует слова Энрике pianetamilan.it.