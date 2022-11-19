Федун высказался о чемпионате мира - 2022

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о грядущем чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить. Болеть я буду за красивый футбол!» - передает слова Федуна издание «Спорт-экспресс».

Матч-открытие мундиаля состоится в воскресенье, 20 ноября. На арене «Эль-Байт» сборная Катара сыграет против команды Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Финальный поединок чемпионата мира состоится 18 декабря. Действующим обладателем трофея является сборная Франции.