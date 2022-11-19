Шевченко поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре

Обладатель «Золотого мяча-2004» Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который стартует уже 20 ноября, то есть в воскресенье. Шевченко уверен, что зрители получат красивый футбол.

- Много ожиданий. Это будет последний чемпионат для Роналду и Месси, звезд последних двадцати лет. Есть ли молодежь, которая нравится мне? Да, Гави из «Барселоны», есть еще несколько игроков в «Реале». Думаю, будет красивый футбол, - цитирует Шевченко Virgin Radio.

Сборная Украины, в составе которой Шевченко успешно выступал и которую тренировал, на чемпионат мира не пробилась.