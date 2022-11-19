Габулов рассказал, чего ждёт от ЧМ-2022

Экс-голкипер сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Габулов поделился своими ожиданиями от старта чемпионата мира – 2022.

«Не думаю, что этот ЧМ будет сильно зрелищным. Он проводится зимой - у сборных не было должного периода для качественной подготовки. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол», - передает слова Владимира издание Sport24.

Чемпионат мира пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира, который состоится в ближайшее воскресенье, встретятся хозяева и сборная Эквадора.

Добавим, что действующим чемпионом является сборная Франции.