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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Габулов рассказал, чего ждёт от ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать

Экс-голкипер сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Габулов поделился своими ожиданиями от старта чемпионата мира – 2022.

«Не думаю, что этот ЧМ будет сильно зрелищным. Он проводится зимой - у сборных не было должного периода для качественной подготовки. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол», - передает слова Владимира издание Sport24.

Чемпионат мира пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира, который состоится в ближайшее воскресенье, встретятся хозяева и сборная Эквадора.

Добавим, что действующим чемпионом является сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов Чм-2022
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