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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Морган: «Ужасно, что английские фанаты не смогут напиться на стадионах ЧМ-2022»

19 Ноября 2022 • 14:45 Комментировать (1)

Английский журналист Пирс Морган отреагировал на решение Международной федерации футбола запретить продажу пива на стадионах чемпионата мира – 2022.

«Это ужасно, ведь английские фанаты не смогут напиться на стадионах чемпионата мира. Вы только вспомните, как они идеально вели себя на финале чемпионата Европы в 2021 году», - написал журналист в социальных сетях.

Чемпионат мира пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповой стадии турнира против национальных команд Уэльса, Ирана и Соединённых Штатов Америки.

Действующим обладателем трофея является Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чм-2022
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Ноября 2022 в 15:25
Зато русские напьются.. У себя дома... Хе-хе..
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