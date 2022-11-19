Морган: «Ужасно, что английские фанаты не смогут напиться на стадионах ЧМ-2022»

Английский журналист Пирс Морган отреагировал на решение Международной федерации футбола запретить продажу пива на стадионах чемпионата мира – 2022.

«Это ужасно, ведь английские фанаты не смогут напиться на стадионах чемпионата мира. Вы только вспомните, как они идеально вели себя на финале чемпионата Европы в 2021 году», - написал журналист в социальных сетях.

Чемпионат мира пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповой стадии турнира против национальных команд Уэльса, Ирана и Соединённых Штатов Америки.

Действующим обладателем трофея является Франция.