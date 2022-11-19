ФИФА пригласила почётного президента РФС посетить ЧМ-2022

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков получил приглашение от ФИФА посетить чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре. Об этом сам Колосков во время общения с журналистами.

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают - дорога, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду», - передает слова Колоскова издание Sport24.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.