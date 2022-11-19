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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Названа самая дорогая сборная ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 14:10 Комментировать

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих сборных, которые примут участие в чемпионате мира – 2022. Самый дорогой состав оказался у национальной команды Англии. Суммарная стоимость игроков «трёх львов» составила 1,26 миллиарда евро.

Второе место заняла Бразилия – 1,14 миллиарда, а топ-3 замкнула Франция – 1,03 млрд.

В топ-10 также попали: Португалия (937), Германия (886), Испания (872), Аргентина (645), Нидерланды (587), Бельгия (563) и Уругвай (450).

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чм-2022
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