Нойер сыграет с радужной повязкой в матче Германия - Япония

Страж ворот мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что наденет радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ во время поединка первого тура группового раунда ЧМ-2022 против Японии.

«Я надену радужную повязку. Этот турнир – большой эксперимент для всех. Мы не боимся последствий, ведь имеем поддержку со стороны Немецкого футбольного союза. Германия – не единственная сборная, которая будет использовать такую повязку», - цитирует Мануэля Bayern & Germany.

Матч первого тура между сборными Германии и Японии пройдет 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.