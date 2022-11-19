Камоцци: «Месси завершит карьеру в сборной после победы на ЧМ-2022»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет ожиданий по выступлению сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Месси скажет последнее слово со сборной и завершит в ней карьеру после победы на чемпионате мира», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Мундиаль состоится в период с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии сборная Катара встретится с командой Эквадора.

Аргентина попала в группу С на ЧМ-2022. За путевку в плей-офф турнира «альбиселесте» поборются с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.