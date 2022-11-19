Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Камоцци: «Месси завершит карьеру в сборной после победы на ЧМ-2022»

19 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать (1)

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет ожиданий по выступлению сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Месси скажет последнее слово со сборной и завершит в ней карьеру после победы на чемпионате мира», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Мундиаль состоится в период с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии сборная Катара встретится с командой Эквадора.

Аргентина попала в группу С на ЧМ-2022. За путевку в плей-офф турнира «альбиселесте» поборются с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
19 Ноября 2022 в 13:55
Странно что многие люди об этом говорят как о случившемся факте )) у аргов на прошлом чемпионате была намного сильнее команда . Европейский футбол тактически как мне кажется убежал от остальных команд . Арги и Бразильский футбол по прежнему держится за счёт индивидуального мастерства игроков .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
14:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера считает, что сборные Италии и России вышли бы из группы на ЧМ-2022
14:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой возмущён запретом пива на матчах ЧМ-2022
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бельерин: «Как футболисту мне грустно, что я не смогу сыграть на чемпионате мира»
14:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев заявил, какая сборная может стать открытием ЧМ-2022
14:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев назвал главного фаворита ЧМ-2022
14:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
ФИФА пригласила почётного президента РФС посетить ЧМ-2022
14:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Спиридонов – о Катаре: «Если играл бы здесь «Спартак», я ходил бы на каждый матч»
14:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Названа самая дорогая сборная ЧМ-2022
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер: У сборной Японии есть сильные игроки, которые могут создать проблемы Германии
13:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Мбаппе — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей»
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер сыграет с радужной повязкой в матче Германия - Япония 1
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гусев назвал команды, за которые будет болеть на ЧМ-2022
13:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев — о том, как выступила бы сборная России на чемпионате мира: «Шансы 50 на 50 — либо дошли бы до финала, либо нет»
13:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро: «Думаю, Райс находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро»
13:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Спиридонов рассказал, что в столице Катара больше всего русских и аргентинских болельщиков
Все новости
Рекомендуем