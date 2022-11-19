Инфантино высказался о запрете пива на матчах ЧМ-2022

Джанни Инфантино, который является президентом Международной федерации футбола (ФИФА), высказался насчет запрета продажи пива на играх чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Это была одна из основных проблем, с которыми мы столкнулись. Каждое решение принималось совместно Катаром и ФИФА. Мы все обсуждали и согласовывали. Есть фан-зоны, где вы можете купить пиво. Думаю, это не проблема, если вы не выпьете пива в течение трех часов», - передает слова руководителя ТАСС.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции.