Отавиу назвал цель сборной Португалии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Отавиу рассказал о целях команды на ЧМ-2022, который 20 ноября стартует в Катаре.

«У нас огромные ожидания от этого турнира. Наша цель – победа на турнире. Мы все мечтаем о триумфе. Постараемся сделать это. Командная работа нам поможет. Мы будем двигаться от матча к матчу», - передает слова футболиста Mais Futebol.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Португалии, которой руководит Фернанду Сантуш, сыграет против команд Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.