Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал фаворитов чемпионата мира и поделился своими ожиданиями.

- Будете за кого-то болеть на чемпионате мира?

- Да. Буду переживать за Аргентину. Видно, что это сильная команда, и мне хочется, чтобы Месси наконец завоевал кубок чемпионата мира, и у него была полная коллекция наград, которые он заслужил. Также буду поддерживать сербов. Они нам близки. Поэтому раз там нет России, значит, поболею за сербов и аргентинцев.

- Аргентину относите к фаворитам мундиаля?

- Безусловно. У нее подобралась очень сильная, сбалансированная команда. В защите сильные футболисты в полузащите и, конечно, впереди тоже.

- Кто еще будет претендовать на победу в турнире?

- Бразильцы, французы. Как обычно, немцы будут претендовать на что-то серьезное. Англичане могут побороться за титул, потому что состав у них приличный.

- Какая сборная может выстрелить?

- Всегда такое было, если смотреть каждый чемпионат мира. Были такие сборные, на которые изначально никто не ставил, а они здорово играли и продвигались очень далеко. Конечно, чемпионами мира они не становились, но шумели прилично.

- Если порассуждать гипотетически, какие сборные могут стать такими открытиями?

- Да любые. С любых континентов. Говорят, что Канада – очень приличная команда. Сам ее ни разу не видел, но знаю, что там есть хорошие футболисты, в частности, из «Баварии», из других сильных европейских клубов. Любая африканская сборная может выстрелить: Сенегал, Камерун. В Азии есть крепкие сборные – Япония, например. Она может потрепать всем нервы. Поэтому уверен, что появится такая команда.

- Из РПЛ в Катаре будут только два игрока – Ловрен из «Зенита» и Нгаламё из «Динамо». Не маловато?

- Маловато, конечно. Думаю, можно было пригласить Промеса. Зенитовских бразильцев навряд ли, потому что в их сборной очень сильные футболисты, которые играют в сильнейших европейских командах. Поэтому только Промес.

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- А наша сборная до какой стадии могла бы дойти, как думаете?

- Смотря, какая группа попалась бы. Но из группы мы могли бы выйти.

- Ряд топовых футболистов не поедет на чемпионат мира: Рамос, де Хеа, Погба, Вернер, Алькантара, Канте, Менди. Кого будет особенно не хватать?

- Погба давно не играет. Да, он ключевой футболист для сборной Франции. Но самая большая потеря, я считаю, Канте. Без него будет тяжело. Что касается Рамоса, он свои лучшие годы уже провел, поэтому ему было бы тяжеловато выступать на таком серьезном турнире. Есть моложе футболисты, которые выступают понадежнее. А у Рамоса было много травм в «ПСЖ» в последнее время. Да и тренер сам себе не враг. Он же видит, кто в каком состоянии находится. Там есть гораздо сильнее футболисты на этой позиции, поэтому он и принял такое решение.

Елена Григорьевская