Маркиньос оценил состояние Неймара перед ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос поведал о состоянии одноклубника Неймара в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Неймар приехал в сборную в отличных кондициях. Я прекрасно знаю, сколько он готовился к этому турниру и чем пожертвовал», - передает слова футболиста Lequipe.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар отметился 11 забитыми мячами. В Лиге чемпионов на его счету два гола.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии, которую считают одним из главных фаворитов, сыграет против команд Швейцарии, Сербии и Камеруна. Турнир стартует 20 ноября.