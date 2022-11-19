«Барселона» просмотрит 10 футболистов на ЧМ-2022

Представители каталонской «Барселоны» будут следить за выступлениями сразу десятерых игроков на грядущем чемпионате мира – 2022. Об этом рапортуют журналисты издания Mundo Deportivo.

Приоритетом для «сине-гранатовых» является подписание нового правого защитника. В поле зрения каталонцев находятся Диогу Далот, Бенжамен Павар, Тома Менье и Хуан Фойт.

Кроме того, «Барселона» подыскивает усиление с среднюю линию. Каталонцы будут следить за выступлениями Юри Тилеманса, Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Марко Асенсио.

Из форвардов на радаре вице-чемпиона Ла Лиги находятся Рафаэл Леау и Юссуфа Мукоко.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.