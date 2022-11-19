Тарасова рассказала, как относится к ЧМ-2022

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем старте чемпионата мира – 2022, который пройдет на футбольных полях Катара.

«Не буду следить. ЧМ по футболу мне вообще не интересен. Связано ли это с тем, что на турнире не будет сборной России? Я в принципе не слежу», - передает слова Тарасовой Legalbet.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии встретятся сборные Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.