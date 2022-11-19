Фанат сборной Англии назвал адом деревню для болельщиков в Катаре

Фанат сборной Англии с ужасом рассказал о деревне для болельщиков и фан-зонах на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Это сущий ад. Я еще никогда в своей жизни не был в столь неудобных местах. Мы находимся здесь уже десять дней, это просто ужас. Возможно, на пару дней это будет приемлемым вариантом, но если больше – это ужасно», - передает слова британского болельщика The Times.

Мундиаль в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии хозяева турнира встретятся с национальной командой Эквадора. Игру обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Орсато.

Действующим чемпионом является сборная Франции.