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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фанат сборной Англии назвал адом деревню для болельщиков в Катаре

19 Ноября 2022 • 11:45 Комментировать

Фанат сборной Англии с ужасом рассказал о деревне для болельщиков и фан-зонах на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Это сущий ад. Я еще никогда в своей жизни не был в столь неудобных местах. Мы находимся здесь уже десять дней, это просто ужас. Возможно, на пару дней это будет приемлемым вариантом, но если больше – это ужасно», - передает слова британского болельщика The Times.

Мундиаль в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии хозяева турнира встретятся с национальной командой Эквадора. Игру обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Орсато.

Действующим чемпионом является сборная Франции.

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Сборная Англии
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