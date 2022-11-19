Goal оценил шансы Месси и Роналду выиграть ЧМ-2022

Журналисты портала Goal.com назвали главных фаворитов чемпионата мира – 2022, который 20 ноября стартует в Катаре.

По мнению аналитиков издания, главным претендентом на награду является сборная Бразилии. На втором месте в списке вероятных триумфаторов турнира расположилась Аргентина. Топ-3 фаворитов замкнула национальная команда Германии.

В десятку также были включены: Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия. Сборная Португалии с Криштиану Роналду заняла 11-е месте в рейтинге.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом является Франция.