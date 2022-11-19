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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной Испании пожелал Месси стать чемпионом мира

19 Ноября 2022 • 10:41 Комментировать

Рулевой сборной Испании Луис Энрике рассказал, что симпатизирует национальной команде Аргентине на чемпионате мира – 2022.

«Если у нас не получится выиграть мундиаль, я бы хотел, чтобы чемпионом стала Аргентина. Будет большой несправедливостью, если такой великий футболист, как Месси, завершит карьеру без этого трофея», - поведал специалист во время эфира на платформе Twitch.

Мундиаль состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Аргентина сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Испания попала в один квартет с командами Японии, Германии и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Испании Луис Энрике
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