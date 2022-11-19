Сунесс: «Выход Месси в финал ЧМ-2022 предначертан судьбой»

Британский тренер Грэм Сунесс высказался насчет выступления сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира – 2022.

«Я думаю, на этом турнире Аргентина покажет себя абсолютно по-новому. Лео Месси будет лучшей версией себя. Уверен, что так и будет. Если Лионель сможет вывести команду в финал мундиаля, это будет для него 1000-й матч. Мне кажется, все предначертано судьбой», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповой стадии чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против национальных команд Польши, Мексики и Саудовской Аравии.