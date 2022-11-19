Мартинес высказался о поражении сборной Бельгии перед ЧМ-2022

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от национальной команды Египта в товарищеской встрече. «Красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Итог и наша игра были совершенно не такими, как мы планировали. Обычно подготовка к чемпионату мира занимает минимум несколько недель, но в этом году у команд нет такой возможности. Мы были морально не готовы к этому поединку. На чемпионате мира нам нужно улучшать свою игру, иначе мы не сможем победить», - цитирует тренера sportmagazine.knack.be.

В групповом раунде Бельгия встретится с командами Хорватии, Марокко и Канады.