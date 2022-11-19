Врач сборной Франции рассказал о восстановлении Бензема

Врач сборной Франции Франк ле Галль рассказал о процессе восстановления нападающего Карима Бензема.

«Все движется по плану. На этих выходных Карим вернется в общую группу национальной команды. При мышечных травмах не стоит форсировать события. Нужно быть осторожными, чтобы не усугубить проблему. Все, что мы делали в отношении Бензема, было последовательными действиями», - передает слова врача RMC Sport.

На групповом этапе чемпионата мира – 2022 сборная Франции встретится с национальными командами Туниса, Дании и Австралии. Напомним, что «трёхцветные» являются действующими чемпионами мира.