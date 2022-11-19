Юран назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

Российский футбольный специалист Сергей Юран, который находится в статусе безработного после ухода из подмосковных «Химок», высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Буду поддерживать сборную Португалии. Они должны побороться. Там играет много игроков из европейских чемпионатов, занимающие первые роли в своих командах», - передает слова Юрана издание «Чемпионат».

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря на футбольных полях Катара. На групповой стадии сборная Португалии поборется за путевку в плей-офф с национальными командами Южной Кореи, Уругвая и Ганы.