Без роду и племени: Футболисты, которые пропустят предстоящий чемпионат мира

До футбольного праздника под названием «Мундиаль-2022» остались считанные дни. Безусловно, он будет наполнен многими триумфами и разочарованиями. Но начнём пока со второго. К сожалению, немало высококлассных футболистов не будет в Катаре в силу разных причин. У кого-то травма, кто-то не попал в заявку на турнир, а чьи-то сборные не квалифицировались на главный турнир четырёхлетия, тем самым лишив целого ряда топовых футболистов возможности сыграть на ЧМ. О них сегодня и пойдёт речь.

Много классных игроков пропустят ЧМ из-за неудачи своих сборных в квалификационном раунде, поэтому и было решено составить из данных футболистов символическую сборную. Забегая вперёд скажу, что состав выдуманной команды будет впечатляющим, поэтому и тактику выберем атакующую. Думаю, что оптимальным вариантом будет расстановка 4-3-3.

Ян Облак (Словения)

Признаюсь, что на эту позицию у меня было два кандидата – это Ян Облак и Джанлуиджи Доннарумма. Но мой выбор пал на кипера сборной Словении. Причина одна: у Доннаруммы наверняка будет возможность представить свою национальную сборную на мундиалях, чего нельзя сказать о его словенском коллеге. Хотя бы потому, что словенцы в последний раз на ЧМ были представлены в далёком 2010 году, и чтобы они попали на мундиаль, должно совпасть много факторов – начиная с отличной игры и заканчивая госпожой Удачей.

Облака жаль, так как слишком мала вероятность того, что он сыграет на турнире с приставкой «топ». Ян своей игрой заслужил быть представленным и на ЧМ, и на ЧЕ. Ведь ни для кого не секрет, что он сильнее подавляющего большинства своих коллег по цеху, которые будут играть на ЧМ-2022.

Эндрю Робертсон (Шотландия)

Эндрю Робертсон – это тот человек, который со своим клубом выиграл всё, начиная с АПЛ и заканчивая Лигой чемпионов. Все знают, что Робертсон является железобетонным игроком «Ливерпуля». Как мы видим, в клубном футболе он выиграл всё, а вот со сборной…

Да, со сборной что-то выиграть будет крайне сложно, но есть все шансы, что Эндрю всё-таки доберется до ЧМ в качестве участника. Ведь на ЧЕ он уже играл, а путь к мундиалю преградила Украина в полуфинале стыкового матча, где шотландцы уступили 1:3. Но есть предпосылки, что для Эндрю Робертсона главные турниры среди сборных ещё впереди.

Давид Алаба (Австрия)

Думаю, Давид Алаба не нуждается в каких-либо представлениях. Это футболист, который, как и Эндрю Робертсон, выиграл в мировом клубном футболе главные клубные трофеи, причём Лигу чемпионов Давид выигрывал не один раз, а целых три.

Также Алаба является настоящим вожаком и в составе своей национальной сборной. Он из разряда тех игроков, чей авторитет непоколебим. Что касается карьеры защитника «Реала» в сборной, то сказать можно следующее: вполне возможно, что Давид примет участие уже в ЧМ-2026. Сборная Австрии вышла в 1/8 прошлого чемпионата Европы и добралась до стыковых матчей ЧМ, где путь ей преградил крепкий Уэльс. Но следующий отбор на ЧМ наверняка станет последней попыткой для Алабы, ведь сегодня Давиду уже 30 лет.

Алессандро Бастони (Италия)

В отличие от большинства представителей нашей сборной, наш герой обладает молодым возрастом – ему всего 23 года. И если он будет держать свой сегодняшний уровень игры, то наверняка игры на ЧМ украсят его уже достаточно успешную карьеру.

Не будем многословны и просто перечислим его успехи, начиная с 2020 года. К ним мы можем отнести: «скудетто» в сезоне-2020/21, победу в Кубке Италии 2021-2022, Суперкубок Италии в 2021 году, а вишенкой на торте является победа Бастони на прошлом чемпионате Европы.

Джованни Ди Лоренцо (Италия)

В нашем списке нашлось место ещё одному чемпиону Европы. Ди Лоренцо является твёрдым игроком «Наполи», который наверняка украсил бы ЧМ своей игрой. Джованни уже 29 лет, поэтому его национальной сборной нужно очень постараться, чтобы в карьере защитника «Наполи» нашлось место и мундиалю. На его счету, как я уже сказал, есть победа на ЧЕ, бронза Лиги Наций. Согласитесь, было бы красиво, если бы наш герой записал своё имя и в истории чемпионата мира.

Франк Кессье (Кот-д’Ивуар)

Нашлось в нашей сборной место и ивуарийскому футболисту. Франк себя проявил одним из лидеров «Милана», выиграв с ним чемпионат Италии. Пока это единственный трофей в карьере Франка, а сейчас Кессье пытается закрепить свой успех в «Барселоне».

Что касается международной карьеры, то футболист «Барселоны» принимал участие в Кубке Африки и Олимпийских играх-2020, где Кессье отличился одним забитым мячом. Сможет ли Франк когда-нибудь попасть на ЧМ? Вопрос сложный, ведь в последний раз его национальная сборная отбиралась на мундиаль в 2010 году.

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Марко Верратти (Италия)

Марко из разряда тех футболистов, для которых участие в мундиале не является чем-то из ряда вон выходящим. Он играл на ЧМ-2014, на котором итальянцы выступили крайне неудачно, не выйдя из группы. Как мы видим, Марко два раза пролетал мимо ЧМ, но про него можно сказать: «Не везёт мне с мундиалем – повезёт на Евро». Верратти – чемпион Европы и, кажется, его карьера в сборной уже удалась, но всё-таки хочется увидеть его ещё и на чемпионате мира. Возможно, это произойдёт в 2026 году.

Николо Барелла (Италия)

И вновь в наш список попал представитель Апеннинского полуострова. Барелла в чём-то схож с Алессандро Бастони. Оба молодые, хотя Николо на два года старше (он 1997 года рождения). Они оба стабильные игроки основного состава в миланском «Интере». И оба чемпионы Европы. Уверен, что Барелла ещё примет участие в чемпионате мира – ведь в 2026 году ему ещё не будет и тридцати.

Луис Диас (Колумбия)

Что касается игрока «Ливерпуля», то наверняка в его карьере ещё будет мундиаль. Возможно, что и не один. Диасу всего 25 лет. Он немаловажная часть в своей национальной сборной и в команде Юргена Клоппа. Диас уже выиграл все клубные трофеи Англии и Португалии, также он был в финале Лиги чемпионов. Нельзя не вспомнить, что в составе сборной Колумбии Луис выиграл бронзу Кубка Америки. Скажу откровенно, что я спокоен за будущую карьеру Диаса и думаю, что и в дальнейшем ему будет сопутствовать удача.

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Я просто уверен, что про успехи и спортивные подвиги Холлана знают все. Думаю, что мне даже не стоит перечислять его сильные стороны – они и так всем известны. Я бы Эрлинга назвал наследником Сульшера, ведь не часто на норвежской земле рождаются таланты такого уровня, хотя нет и страны, где много таких сильных игроков.

Но всё-таки я добавлю в отношении Эрлинга скептицизма, хотя его вины здесь точно нет. Далеко не факт, что Холанна мы увидим на топ-турнире национальных сборных. Ведь последний раз викинги играли на крупном международном турнире лишь в 2000 году на чемпионате Европы.

Мохамед Салах (Египет)

Не люблю повторяться, но здесь мы снова имеем дело с игроком, который не нуждается в наших представлениях. Обидно, что его не будет в Катаре. Благо, что за его спиной богатая карьера в национальной сборной. Со своей сборной Салах два раза выходил в финал Кубка Африки, играл на ЧМ-2018, а также принимал участие в Олимпийских играх-2012, где забил 3 мяча на групповом этапе.

Клубную карьеру Мохамеда также не вижу смысла описывать. Скажу только, что он чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов, а это дорогого стоит.

Антон КАРАСЕВИЧ