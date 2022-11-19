​Артём Ребров: «Ощущения праздника перед ЧМ нет»

В воскресенье в Катаре начнется столь ожидаемое событие - чемпионат мира по футболу, первый, который пройдет в зимнее время года - с 20 ноября до 18 декабря. Сборная России в нем участие не примет в силу политических решений ФИФА. Как признался технический директор московского «Спартака» Артём Ребров, ощущения праздника у него в душе нет.

- Какого-то праздничного ощущения нет, и когда на улице снег, а у тебя чемпионат мира, это непривычно. Хотя мы сыграем сейчас в Кубке России, и когда чемпионат мира начнется, все равно будешь следить за ним, - цитирует слова техдиректора московского клуба новостное агентство ТАСС.