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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Артём Ребров: «Ощущения праздника перед ЧМ нет»

19 Ноября 2022 • 06:31 Комментировать

В воскресенье в Катаре начнется столь ожидаемое событие - чемпионат мира по футболу, первый, который пройдет в зимнее время года - с 20 ноября до 18 декабря. Сборная России в нем участие не примет в силу политических решений ФИФА. Как признался технический директор московского «Спартака» Артём Ребров, ощущения праздника у него в душе нет.

- Какого-то праздничного ощущения нет, и когда на улице снег, а у тебя чемпионат мира, это непривычно. Хотя мы сыграем сейчас в Кубке России, и когда чемпионат мира начнется, все равно будешь следить за ним, - цитирует слова техдиректора московского клуба новостное агентство ТАСС

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Артём Ребров
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