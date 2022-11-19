Месси против Роналду – финал мечты

18 декабря состоится финальный матч 22-го чемпионата мира по футболу. В десяти случаях (и все они состоялись на последних пятнадцати чемпионатах мира) в заключительной игре соперничали представители Южной Америки и Европы. Южноамериканцы брали верх в семи случаях, но за европейцами три из четырех последних финалов.

За последние 15 лет о противостоянии на футбольном поле Лионеля Месси и Криштиану Роналду не говорил только ленивый. Технические данные, спортивные показатели, личная жизнь как за, так и против каждого из них. Выдвигались самые различные плюсы и минусы кандидатур. Очевидно, что карьера каждого из них близится к логическому завершению, ибо время берёт своё. И как бы ни хотелось, чтобы это было не так, но приходится принять тот факт, что лучшие дни обоих уже позади. Вершиной и справедливым украшением чемпионата мира в Катаре стало бы противостояние двенадцатикратных (на двоих) обладателей «Золотого мяча». Логично было бы их очное соперничество в главном матче мирового первенства. В какой-то мере этот факт стал бы и неким возмещением организаторам турнира в Катаре, которые произвели суперзатраты в размере 216 миллиардов долларов (в 2018-м Россия на чемпионат мира потратила 17 миллиардов), не говоря уже о 6,5 тысячи иностранных рабочих из Индии, Пакистана и ряда других стран третьего мира, которые заплатили своими жизнями на объектах катарского чемпионата мира.

Криштиану Роналду появился на свет 5 февраля 1985 года в семье повара и садовника в приморском портовом городке Фунша́л с населением около 112 тыс. человек – главном городе острова Мадейра, в Португалии. В 17 лет дебютировал на взрослом уровне в лиссабонском «Спортинге». В игровой карьере были «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и вновь возвращение в Манчестер. В настоящее время Роналду живёт в гражданском браке с испанской фотомоделью Джорджиной Родригес. Пять лет назад у них родилась дочь Алана. У Роналду есть ещё старший сын Криштиану и близнецы Ева и Матео, которые были рождены от суррогатной матери. Для Роналду стартующий турнир станет дополнительным фактором показать себя. После скандального интервью в Манчестере не очень горят желанием видеть португальца в своем клубе. Время вновь проявить себя, чтобы «продать» подороже, но у Роналду совсем другие цели…

Его оппонент, Лионель Месси, родился на два года позже, 24 июня 1987 года, в семье рабочего сталелитейного завода и уборщицы в третьем по численности городе Аргентины – Росарио, в провинции Санта-Фе. Профессиональная карьера Месси на взрослом уровне началась в 16 лет, когда был заключен контракт с «Барселоной», но семейство Месси перебралось в Каталонию за три года до этого. На протяжении игровой карьеры аргентинец демонстрировал завидное постоянство, как на футбольном поле, так и в личной жизни. Значительную часть игровой карьеры Месси провёл в родной, по сути, «Барселоне», которая дала путёвку в большую и счастливую футбольную жизнь. В личной жизни с 20 лет он живет с двоюродной сестрой друга детства Антонеллой Рокуццо, отношения с которой он узаконил только в 2017 году. На первой, групповой стадии соперниками сборной Португалии будут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи. У аргентинцев в соперниках Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Для двукратных чемпионов мира сборной Аргентины и чемпиона Европы-2016 сборной Португалии нет и не должно быть соперников, которых они не смогли бы пройти на первой стадии. В 1/8 финала первая и вторая команды из групп Н и С друг с другом не встречаются. Далее пути неисповедимы…

Константин Лицин