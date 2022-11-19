Пети: «У Неймара последний шанс выиграть ЧМ и «Золотой мяч»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о перспективах сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Бразильцы идут за победой. Команды из Южной Америки не брали мундиаль уже 20 лет. За «селесао» играют много опытных футболистов, а лидером является Неймар. Для него это последний шанс выиграть ЧМ и «Золотой мяч». Сейчас он как никогда хочет всем доказать, что является одним из лучших в мире», - цитирует Эммануэля Livescore.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилия сыграет против Камеруна, Сербии и Швейцарии.