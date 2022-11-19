Луис Энрике назвал лучшего испанского футболиста в истории

Наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал, кого считает лучшим испанским футболистом в истории.

«У нас было много классных игроков, но я сделаю выбор в пользу Давида Вильи, поскольку он является лучшим голеадором в истории сборной страны. При этом у нас было много отличных футболистов: Рауль, Бутрагеньо, Иньеста, Кини, Кубала», - заявил специалист на платформе Twitch.

В составе «красной фурии» Вилья провел 98 поединков и отметился 59 забитыми мячами. Вместе с национальной командой нападающий становился чемпионом мира и Европы.

На клубном уровне Давид запомнился по выступлениям за «Атлетико» и «Барселону».