Левандовски рассказал, станет ли предстоящий чемпионат мира последним в его карьере

Форвард сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о своём будущем после катарского мундиаля.

На момент чемпионата мира 2026 года звёздному нападающему будет почти 38 лет.

«Я не знаю, станет ли предстоящий чемпионат мира последним в моей карьере футболиста, но я готовлюсь к нему так, словно он последний. С физической точки зрения я в полном порядке, но на будущее в футболе влияют не только спортивные факторы. Сейчас я чувствую себя отдохнувшим. Мне нравится, как проходит наша подготовка к турниру», – цитирует TMW лидера сборной Польши.

22 ноября поляки сыграют против сборной Мексики в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.