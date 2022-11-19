Гранат назвал топ-3 фаворитов чемпионата мира - 2022

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем чемпионате мира, который в ближайший уик-энд стартует в Катаре.

В интервью журналистам «Чемпионата» Гранат выделил главных фаворитов мундиаля 2022 года. По мнению Владимира, за золотые медали поборются национальные сборные Франции, Аргентины и Бразилии.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции, которая победила на ЧМ-2018 в России. В финальном матче подопечные Дидье Дешама переиграли команду Хорватии со счетом 4:2.