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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гранат назвал топ-3 фаворитов чемпионата мира - 2022

19 Ноября 2022 • 00:03 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем чемпионате мира, который в ближайший уик-энд стартует в Катаре.

В интервью журналистам «Чемпионата» Гранат выделил главных фаворитов мундиаля 2022 года. По мнению Владимира, за золотые медали поборются национальные сборные Франции, Аргентины и Бразилии.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции, которая победила на ЧМ-2018 в России. В финальном матче подопечные Дидье Дешама переиграли команду Хорватии со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Гранат
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