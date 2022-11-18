Каррера — о ЧМ-2022: «Жду с нетерпением этот футбольный праздник»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«В России был фантастический чемпионат мира. Не знаю, сможет ли Катар повторить такой высокий стандарт организации. Жду с нетерпением этот футбольный праздник!» — цитирует слова Карреры Sport24.

До старта мундиаля остается все меньше времени, напомним, турнир начинается уже 20 ноября и будет продолжаться до 18 декабря.

В матче открытия сборная Катара встретится со сборной Эквадора, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.