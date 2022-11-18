Черданцев не прокомментирует ни одного матча первого тура группового этапа ЧМ-2022

Известный российский спортивный комментатор Георгий Черданцев не попал в расписание трансляций первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.
Полностью весь список комментаторов «Матч ТВ» выглядит следующим образом:
20 ноября, 18:45, Катар – Эквадор, Шнякин, Трушечкин;
21 ноября, 15:45, Англия – Иран, Неценко;
21 ноября, 18:45, Сенегал – Нидерланды, Шнякин;
21 ноября, 21:45, США – Уэльс, Нагучев;
22 ноября, 12:45, Аргентина – Саудовская Аравия, Моссаковский;
22 ноября, 15:45, Дания – Тунис, Генич;
22 ноября, 18:45, Мексика – Польша, Минин;
22 ноября, 21:45, Франция – Австралия, Трушечкин;
23 ноября, 12:45, Марокко – Хорватия, Жичкин;
23 ноября, 15:45, Германия – Япония, Нагучев;
23 ноября, 18:45, Испания – Коста-Рика, Шнякин;
23 ноября, 21:45, Бельгия – Канада, Пирожков;
24 ноября, 12:45, Швейцария – Камерун, Жичкин;
24 ноября, 15:45, Уругвая – Южная Корея, Генич;
24 ноября, 18:45, Португалия – Гана, Шмельков;
24 ноября, 21:45, Бразилия – Сербия, Трушечкин.
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