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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Черданцев не прокомментирует ни одного матча первого тура группового этапа ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 20:50 Комментировать (2)

Известный российский спортивный комментатор Георгий Черданцев не попал в расписание трансляций первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Полностью весь список комментаторов «Матч ТВ» выглядит следующим образом:

20 ноября, 18:45, Катар – Эквадор, Шнякин, Трушечкин;

21 ноября, 15:45, Англия – Иран, Неценко;

21 ноября, 18:45, Сенегал – Нидерланды, Шнякин;

21 ноября, 21:45, США – Уэльс, Нагучев;

22 ноября, 12:45, Аргентина – Саудовская Аравия, Моссаковский;

22 ноября, 15:45, Дания – Тунис, Генич;

22 ноября, 18:45, Мексика – Польша, Минин;

22 ноября, 21:45, Франция – Австралия, Трушечкин;

23 ноября, 12:45, Марокко – Хорватия, Жичкин;

23 ноября, 15:45, Германия – Япония, Нагучев;

23 ноября, 18:45, Испания – Коста-Рика, Шнякин;

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23 ноября, 21:45, Бельгия – Канада, Пирожков;

24 ноября, 12:45, Швейцария – Камерун, Жичкин;

24 ноября, 15:45, Уругвая – Южная Корея, Генич;

24 ноября, 18:45, Португалия – Гана, Шмельков;

24 ноября, 21:45, Бразилия – Сербия, Трушечкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Черданцев Чм-2022
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Комментарии (2)
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Kirolnic
18 Ноября 2022 в 21:06
Кому попал в немилость?
ARTUR
18 Ноября 2022 в 20:56
Ну тогда смотреть не буду..это ж така потеря..
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