Левандовски: Мы понимаем, что Польша не является фаворитом группы

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски высказался в преддверии старта чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

На пресс-конференции Левандовски заявил, что команда полностью сосредоточена на матче с Мексикой, ведь первые встречи могут помочь подготовиться к игре с Аргентиной, которая является одним из главных фаворитов турнира.

По словам игрока, все понимают, что Польша не самая сильная сборная в своей группе, но команда приложит все усилия для достижения результата.

Сборная Польши сыграет с Мексикой в первом туре чемпионата мира, встреча пройдет 22 ноября в 19:00 по мск. Далее соперниками команды Левандовски станут национальные команды Саудовской Аравии и Аргентины.