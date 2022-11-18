Бензема и Варан занимаются по индивидуальной программе

Нападающий сборной Франции Карим Бензема и защитник национальной команды Рафаэль Варан тренируются по индивидуальной программе. Об этом информирует издание L'Equipe.

В первом туре чемпионата мира – 2022 Франция встретится со сборной Австралии, матч пройдет 22 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. Помимо этого, французы сыграют в группе D против Дании и Туниса.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, который в 2018 году проходил в России. В финале прошлого мундиаля французы оказались сильнее Хорватии, одержав победу со счетом 4:2.