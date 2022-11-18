Сёмин – о Катаре: «Хочу попасть поближе к финалу туда»

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо», азербайджанской «Габалы» и сборной России Юрий Сёмин рассказал о том, как именно он планирует следить за чемпионатом мира – 2022.

Специалист признался в том, что собирается смотреть каждую трансляцию каждого поединка предстоящего турнира в Катаре. Про саму идею поездки в арабскую страну Сёмин рассказал с уверенностью.

«Ещё хочу попасть поближе к финалу туда. Я на чемпионаты мира всегда ездил», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Главное футбольное событие четырёхлетия начнётся уже в ближайшее воскресенье матчем открытия между сборной страны-хозяйки турнира и командой Эквадора.