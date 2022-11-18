Винисиус: Мы с Родриго очень боялись получить травму и пропустить ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос, боялся ли он получить травму в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Против нас с Родриго играют грязно, мы очень пострадали в последних матчах. Мы боялись получить травму и пропустить чемпионат мира», — цитирует слова Винисиуса Globo Esporte.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел 21 матч с учетом всех турниров, забил десять голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 35 набранных очков после 14 туров.