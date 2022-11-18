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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев высказался о паузе, связанной с проведением ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 18:47 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу паузы, вызванной проведением чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

«Я не думаю, что долгий перерыв, связанный с чемпионатом мира, скажется на физической и игровой форме игроков РПЛ», - цитирует Газзаева Sport24.

Специалист считает, что профессиональным спортсменам, какими являются футболисты Российской Премьер-лиги, не помешает лишнее время для того, чтобы отдохнуть и перевести дух, учитывая, что, по словам эксперта, подобного склада мышления люди сами изъявляют желание тренироваться после непродолжительного перерыва.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Чм-2022 РПЛ
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