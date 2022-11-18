Тренер сборной Португалии высказался о нашумевшем интервью Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду британским СМИ.

«Его слова никак не относятся к сборной Португалии. В интервью нет ни слова о национальной команде. Я пока не заметил, чтобы это кого-то волновало в сборной», - передает слова специалиста A Bola.

Роналду подверг критике руководство «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага. Криштиану заявил, что не уважает нидерландского специалиста. После этих слов клуб из Манчестера запустил процесс расторжения контракта с 37-летним португальцем.