Сборная Испании потеряла защитника перед ЧМ-2022

Сборная Испании понесла кадровую потерю в преддверии старта чемпионата мира – 2022. Как стало известно журналистам газеты Marca, на мундиале команде Луиса Энрике не поможет защитник «Валенсии» Хосе Гайя. 27-летний исполнитель получил растяжение связок ахилла. Из-за травмы футболиста уже исключили из заявки национальной команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гайя провел десять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

На групповой стадии предстоящего турнира «красная фурия» встретится с национальными командами Японии, Германии и Коста-Рики.