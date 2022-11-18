Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее работавший в московском «Спартаке», поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022, который вскоре стартует в Катаре.

«Я буду следить за ЧМ - это настоящий праздник футбола. Кого буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Мундиаль стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе G, где ее соперниками будут команды Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Действующим чемпионом является Франция, выигравшая чемпионат мира – 2022.