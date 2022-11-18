Пророк, предсказавший коронавирус, назвал финалистов ЧМ-2022

Пророк из Бразилии Атос Саломе, который ранее предсказал пандемию коронавирусной инфекции и смерть королевы Елизаветы II, назвал финалистов грядущего чемпионата мира – 2022.

Как информирует британский таблоид Daily Star, Саломе пророчит встречу в финале южноамериканской команды (Аргентина) и представителя Европы (Франция). Стоит отметить, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.

Мундиаль состоится на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. Матч-открытие, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора, пройдет в ближайшее воскресенье.