Экс-советник Федуна назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2022

Франко Камоцци, экс-советник владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Буду болеть на чемпионате мира за Аргентину. Мой топ-3: Бразилия, Франция и Аргентина. Кто-то из них может взять мундиаль», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Матч-открытие мундиаля состоится 20 ноября, а финальная встреча пройдет 18 декабря.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются французские футболисты. В решающем поединке чемпионата мира – 2022 подопечные Дидье Дешама отпраздновали победу над Хорватией со счетом 4:2.