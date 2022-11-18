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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-советник Федуна назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Буду болеть на чемпионате мира за Аргентину. Мой топ-3: Бразилия, Франция и Аргентина. Кто-то из них может взять мундиаль», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Матч-открытие мундиаля состоится 20 ноября, а финальная встреча пройдет 18 декабря.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются французские футболисты. В решающем поединке чемпионата мира – 2022 подопечные Дидье Дешама отпраздновали победу над Хорватией со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Франко Камоцци
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