Какие сборные выигрывали чемпионат мира по футболу

За звание чемпиона мира по футболу в Катаре готовятся поспорить 32 сборные. Накануне старта мундиаля сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, кто уже выигрывал такой турнир в прежние годы.

Чемпионат мира в Катаре станет 22-м в истории, и пока что стран, которые бы выигрывали этот турнир, не так много. Все они представляют Европу и Южную Америку. Более того, командам с других континентов пока не удавалось доходить даже до финала. Сборная США однажды была в полуфинале (случилось это в самом первом розыгрыше в 1930 году), а представитель Азии сборная Южной Кореи дошла до этой стадии на домашнем турнире в 2002-м.

Чаще всего чемпионами мира становились бразильцы – у них 5 побед за всю историю. Их успехи начались в эпоху Пеле, который является единственным трёхкратным чемпионом мира в качестве футболиста. Он приводил Бразилию к победам в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах. Правда, в 1962-м всё же не Пеле был лидером команды, так как он мучился с травмой, но был на турнире. Если проводить параллели, то два следующих чемпионства Бразилия завоевала с Роналдо. Правда, в 1994-м юный форвард даже на поле не выходил, зато в 2002-м он блистал и стал лучшим игроком чемпионата мира. Так или иначе, это два футболиста, которые выигрывали мундиаль в возрасте 17 лет.

На втором месте по количеству титулов идут две европейские сборные. Команда Италии стала первой, выигравшей два мундиаля подряд. Правда, к первой победе в 1934-м есть много претензий. Турнир проходит в Италии, и перед глазами Бенито Муссолини хозяева просто не могли проиграть. В 1938-м тоже было не всё однозначно. Южноамериканцы ждали, что турнир пройдёт на их континенте, в знак протеста многие бойкотировали соревнование. Из 15 участников (16-м должна была стать Австрия, но к тому моменту она уже была присоединена к Германии) лишь три были не из Европы: Бразилия, Куба и Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия). Как бы то ни было, Италия победила. Следующего успеха «Скуадра адзурра» ждала до 1982 года, а потом выиграла ещё в 2006-м.

Также четыре победы у Германии. Первый успех был достигнут в 1954-м, и его можно считать спортивным подвигом. Страна, разорённая после поражения в войне, сумела выиграть на поле, причём в финале были обыграны венгры, фавориты того турнира. После этого Германия выиграла домашний турнир в 1974-м, а также мундиали в 1990-м и 2014-м.

По два раза чемпионаты мира выигрывали сразу три команды. Самый первый чемпионат мира в 1930-м выиграл Уругвай. Это самая маленькая страна, которой удавалось добиться такого звания. К этому турниру тоже есть вопросы, ведь турнир проходил как раз в Уругвае, и там есть вопрос к судейству. Зато в 1950-м Уругвай уже выиграл турнир без каких-то вопросов. Победа была достигнута в Бразилии, а в решающем матче повержены были именно хозяева.

Дважды побеждали и аргентинцы. В 1978-м также есть подозрения, что домашний турнир «альбиселесте» выиграли не без посторонней помощи. Зато в 1986-м великий Диего Марадона уже принёс своей стране победу без каких-либо сомнений.

Две победы и у Франции. В 1998-м дома «лес блё» во многом неожиданно добились такого успеха. В финале были разгромлены главные фавориты того турнира бразильцы во главе с Роналдо. Второго же успеха французы добились четыре года назад в «Лужниках», обыграв хорватов в решающем матче.

В 1966-м единственного большого успеха на уровне сборной достигла Англия. Дома британцы сумели выиграть чемпионат мира. Опять же надо вспомнить об ошибке судьи. Боковой арбитр из СССР Тофик Бахрамов в финале засчитал гол англичан в ворота немцев, когда мяч после отскока от перекладины линию не пересёк.

Последним же в число чемпионов мира попала Испания. В 2010-м великое поколение Касильяса, Рамоса, Хави и Иньесты выиграло турнир в ЮАР.

Будет ли в Катаре новый чемпион мира, или кто-то из действующих добавит себе новый титул?

Роман Андреев